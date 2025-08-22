Scout Protocol Token – hinta (DEV)
Scout Protocol Token (DEV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0369939. Viimeisen 24 tunnin aikana DEV on vaihdellut alimmillaan $ 0.03634357 ja korkeimmillaan $ 0.03811447 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04382039, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02312087.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DEV on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -10.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Scout Protocol Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 894.30M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.85M.
Tämän päivän aikana Scout Protocol Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Scout Protocol Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010445079.
Viimeisten 60 päivän aikana Scout Protocol Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0204972360.
Viimeisten 90 päivän aikana Scout Protocol Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.008994248414625678.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.26%
|30 päivää
|$ -0.0010445079
|-2.82%
|60 päivää
|$ +0.0204972360
|+55.41%
|90 päivää
|$ +0.008994248414625678
|+32.12%
Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.
Scout Protocol Token (DEV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
