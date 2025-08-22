Lisätietoja DEV-rahakkeesta

DEV-rahakkeen hintatiedot

DEV-rahakkeen valkoinen paperi

DEV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEV-rahakkeen tokenomiikka

DEV-rahakkeen hintaennuste

Scout Protocol Token-logo

Scout Protocol Token – hinta (DEV)

Ei listattu

1DEV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0369939
$0.0369939
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Scout Protocol Token (DEV) -hintakaavio
Scout Protocol Token (DEV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03634357
$ 0.03634357
24 h:n matalin
$ 0.03811447
$ 0.03811447
24 h:n korkein

$ 0.03634357
$ 0.03634357

$ 0.03811447
$ 0.03811447

$ 0.04382039
$ 0.04382039

$ 0.02312087
$ 0.02312087

+0.11%

-0.26%

-10.52%

-10.52%

Scout Protocol Token (DEV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0369939. Viimeisen 24 tunnin aikana DEV on vaihdellut alimmillaan $ 0.03634357 ja korkeimmillaan $ 0.03811447 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04382039, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02312087.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEV on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -10.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Scout Protocol Token (DEV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.95M
$ 32.95M

--
--

$ 36.85M
$ 36.85M

894.30M
894.30M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Scout Protocol Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 894.30M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.85M.

Scout Protocol Token (DEV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Scout Protocol Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Scout Protocol Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010445079.
Viimeisten 60 päivän aikana Scout Protocol Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0204972360.
Viimeisten 90 päivän aikana Scout Protocol Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.008994248414625678.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.26%
30 päivää$ -0.0010445079-2.82%
60 päivää$ +0.0204972360+55.41%
90 päivää$ +0.008994248414625678+32.12%

Mikä on Scout Protocol Token (DEV)

Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.

Scout Protocol Token (DEV) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Scout Protocol Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Scout Protocol Token (DEV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Scout Protocol Token (DEV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Scout Protocol Token-rahakkeelle.

Tarkista Scout Protocol Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEV paikallisiin valuuttoihin

Scout Protocol Token (DEV) -rahakkeen tokenomiikka

Scout Protocol Token (DEV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Scout Protocol Token (DEV)”

Paljonko Scout Protocol Token (DEV) on arvoltaan tänään?
DEV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0369939 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEV-USD-parin nykyinen hinta?
DEV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0369939. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Scout Protocol Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEV markkina-arvo on $ 32.95M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 894.30M USD.
Mikä oli DEV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEV saavutti ATH-hinnaksi 0.04382039 USD.
Mikä oli DEV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02312087 USD.
Mikä on DEV-rahakkeen treidausvolyymi?
DEV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEV tänä vuonna korkeammalle?
DEV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

