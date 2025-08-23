Lisätietoja SCINET-rahakkeesta

SCINET-rahakkeen hintatiedot

SCINET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SCINET-rahakkeen tokenomiikka

SCINET-rahakkeen hintaennuste

SciNet-logo

SciNet – hinta (SCINET)

Ei listattu

1SCINET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00230909
$0.00230909$0.00230909
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen SciNet (SCINET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:37:00 (UTC+8)

SciNet (SCINET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.193518
$ 0.193518$ 0.193518

$ 0.00110197
$ 0.00110197$ 0.00110197

--

--

-6.62%

-6.62%

SciNet (SCINET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00230909. Viimeisen 24 tunnin aikana SCINET on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCINET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.193518, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00110197.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCINET on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SciNet (SCINET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.09K
$ 23.09K$ 23.09K

--
----

$ 23.09K
$ 23.09K$ 23.09K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

SciNet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SCINET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.09K.

SciNet (SCINET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SciNet – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SciNet – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003832031.
Viimeisten 60 päivän aikana SciNet – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019328129.
Viimeisten 90 päivän aikana SciNet – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0003832031+16.60%
60 päivää$ +0.0019328129+83.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on SciNet (SCINET)

SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.

SciNet (SCINET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SciNet-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SciNet (SCINET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SciNet (SCINET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SciNet-rahakkeelle.

Tarkista SciNet-rahakkeen hintaennuste nyt!

SCINET paikallisiin valuuttoihin

SciNet (SCINET) -rahakkeen tokenomiikka

SciNet (SCINET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCINET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:37:00 (UTC+8)

