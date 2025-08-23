Lisätietoja SFX-rahakkeesta

SciFoSX – hinta (SFX)

Ei listattu

1SFX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen SciFoSX (SFX) -hintakaavio
SciFoSX (SFX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00471687
$ 0.00471687$ 0.00471687

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.12%

-0.12%

SciFoSX (SFX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SFX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00471687, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SciFoSX (SFX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

--
----

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

997.56M
997.56M 997.56M

997,562,111.041079
997,562,111.041079 997,562,111.041079

SciFoSX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.56M ja sen kokonaistarjonta on 997562111.041079. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.58K.

SciFoSX (SFX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SciFoSX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SciFoSX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SciFoSX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SciFoSX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+3.97%
60 päivää$ 0+25.76%
90 päivää$ 0--

Mikä on SciFoSX (SFX)

SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SciFoSX (SFX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SciFoSX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SciFoSX (SFX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SciFoSX (SFX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SciFoSX-rahakkeelle.

Tarkista SciFoSX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFX paikallisiin valuuttoihin

SciFoSX (SFX) -rahakkeen tokenomiikka

SciFoSX (SFX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SciFoSX (SFX)”

Paljonko SciFoSX (SFX) on arvoltaan tänään?
SFX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFX-USD-parin nykyinen hinta?
SFX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SciFoSX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFX markkina-arvo on $ 5.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.56M USD.
Mikä oli SFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFX saavutti ATH-hinnaksi 0.00471687 USD.
Mikä oli SFX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SFX-rahakkeen treidausvolyymi?
SFX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFX tänä vuonna korkeammalle?
SFX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
