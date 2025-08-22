Lisätietoja HELA-rahakkeesta

HELA-rahakkeen hintatiedot

HELA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HELA-rahakkeen tokenomiikka

HELA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Science Cult Mascot-logo

Science Cult Mascot – hinta (HELA)

Ei listattu

1HELA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+7.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Science Cult Mascot (HELA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:52:25 (UTC+8)

Science Cult Mascot (HELA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00325709
$ 0.00325709$ 0.00325709

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

+7.14%

-4.78%

-4.78%

Science Cult Mascot (HELA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HELA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HELA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00325709, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HELA on muuttunut -1.19% viimeisen tunnin aikana, +7.14% 24 tunnin aikana ja -4.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Science Cult Mascot (HELA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 62.09K
$ 62.09K$ 62.09K

--
----

$ 62.09K
$ 62.09K$ 62.09K

999.40M
999.40M 999.40M

999,401,880.276608
999,401,880.276608 999,401,880.276608

Science Cult Mascot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 62.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HELA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.40M ja sen kokonaistarjonta on 999401880.276608. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 62.09K.

Science Cult Mascot (HELA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Science Cult Mascot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Science Cult Mascot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Science Cult Mascot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Science Cult Mascot – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.14%
30 päivää$ 0+5.96%
60 päivää$ 0+26.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on Science Cult Mascot (HELA)

HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Science Cult Mascot (HELA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Science Cult Mascot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Science Cult Mascot (HELA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Science Cult Mascot (HELA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Science Cult Mascot-rahakkeelle.

Tarkista Science Cult Mascot-rahakkeen hintaennuste nyt!

HELA paikallisiin valuuttoihin

Science Cult Mascot (HELA) -rahakkeen tokenomiikka

Science Cult Mascot (HELA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HELA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Science Cult Mascot (HELA)”

Paljonko Science Cult Mascot (HELA) on arvoltaan tänään?
HELA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HELA-USD-parin nykyinen hinta?
HELA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Science Cult Mascot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HELA markkina-arvo on $ 62.09K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HELA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HELA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.40M USD.
Mikä oli HELA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HELA saavutti ATH-hinnaksi 0.00325709 USD.
Mikä oli HELA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HELA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HELA-rahakkeen treidausvolyymi?
HELA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HELA tänä vuonna korkeammalle?
HELA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HELA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:52:25 (UTC+8)

Science Cult Mascot (HELA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.