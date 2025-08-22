SCHNITZEL – hinta (SNTZL)
SCHNITZEL (SNTZL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00008675. Viimeisen 24 tunnin aikana SNTZL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00008428 ja korkeimmillaan $ 0.00008824 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SNTZL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00026368, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00008428.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SNTZL on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, +1.51% 24 tunnin aikana ja -11.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SCHNITZEL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SNTZL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 603.36M ja sen kokonaistarjonta on 923360114.93. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 80.08K.
Tämän päivän aikana SCHNITZEL – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SCHNITZEL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000194977.
Viimeisten 60 päivän aikana SCHNITZEL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000309228.
Viimeisten 90 päivän aikana SCHNITZEL – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.51%
|30 päivää
|$ -0.0000194977
|-22.47%
|60 päivää
|$ -0.0000309228
|-35.64%
|90 päivää
|$ 0
|--
Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.
