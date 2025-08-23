Lisätietoja ZOID-rahakkeesta

ZOID-rahakkeen hintatiedot

ZOID-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZOID-rahakkeen tokenomiikka

ZOID-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SCHIZOID-logo

SCHIZOID – hinta (ZOID)

Ei listattu

1ZOID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SCHIZOID (ZOID) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:36:37 (UTC+8)

SCHIZOID (ZOID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.46%

+8.46%

SCHIZOID (ZOID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZOID on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZOID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZOID on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +8.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SCHIZOID (ZOID) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K

--
----

$ 4.93K
$ 4.93K$ 4.93K

997.59M
997.59M 997.59M

997,593,796.874452
997,593,796.874452 997,593,796.874452

SCHIZOID-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZOID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.59M ja sen kokonaistarjonta on 997593796.874452. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.93K.

SCHIZOID (ZOID) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SCHIZOID – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SCHIZOID – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SCHIZOID – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SCHIZOID – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-1.60%
60 päivää$ 0+14.81%
90 päivää$ 0--

Mikä on SCHIZOID (ZOID)

$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SCHIZOID (ZOID) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SCHIZOID-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SCHIZOID (ZOID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SCHIZOID (ZOID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SCHIZOID-rahakkeelle.

Tarkista SCHIZOID-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZOID paikallisiin valuuttoihin

SCHIZOID (ZOID) -rahakkeen tokenomiikka

SCHIZOID (ZOID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZOID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SCHIZOID (ZOID)”

Paljonko SCHIZOID (ZOID) on arvoltaan tänään?
ZOID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZOID-USD-parin nykyinen hinta?
ZOID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SCHIZOID-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZOID markkina-arvo on $ 4.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZOID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZOID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.59M USD.
Mikä oli ZOID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZOID saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ZOID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZOID-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZOID-rahakkeen treidausvolyymi?
ZOID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZOID tänä vuonna korkeammalle?
ZOID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZOID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:36:37 (UTC+8)

SCHIZOID (ZOID) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.