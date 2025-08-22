Lisätietoja SFLR-rahakkeesta

SFLR-rahakkeen hintatiedot

SFLR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SFLR-rahakkeen tokenomiikka

SFLR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sceptre Staked FLR-logo

Sceptre Staked FLR – hinta (SFLR)

Ei listattu

1SFLR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03493517
$0.03493517$0.03493517
-1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Sceptre Staked FLR (SFLR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:13:56 (UTC+8)

Sceptre Staked FLR (SFLR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03479152
$ 0.03479152$ 0.03479152
24 h:n matalin
$ 0.03565048
$ 0.03565048$ 0.03565048
24 h:n korkein

$ 0.03479152
$ 0.03479152$ 0.03479152

$ 0.03565048
$ 0.03565048$ 0.03565048

$ 0.04445059
$ 0.04445059$ 0.04445059

$ 0.0131328
$ 0.0131328$ 0.0131328

-0.25%

-1.39%

+0.14%

+0.14%

Sceptre Staked FLR (SFLR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03488974. Viimeisen 24 tunnin aikana SFLR on vaihdellut alimmillaan $ 0.03479152 ja korkeimmillaan $ 0.03565048 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFLR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04445059, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0131328.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFLR on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -1.39% 24 tunnin aikana ja +0.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sceptre Staked FLR (SFLR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 40.02M
$ 40.02M$ 40.02M

--
----

$ 40.02M
$ 40.02M$ 40.02M

1.15B
1.15B 1.15B

1,145,678,543.794842
1,145,678,543.794842 1,145,678,543.794842

Sceptre Staked FLR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFLR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.15B ja sen kokonaistarjonta on 1145678543.794842. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.02M.

Sceptre Staked FLR (SFLR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sceptre Staked FLR – USD -hinta muuttui $ -0.00049465823854296.
Viimeisten 30 päivän aikana Sceptre Staked FLR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010020577.
Viimeisten 60 päivän aikana Sceptre Staked FLR – USD -hinnan muutos oli $ +0.0172993483.
Viimeisten 90 päivän aikana Sceptre Staked FLR – USD -hinnan muutos oli $ +0.008884287334548277.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00049465823854296-1.39%
30 päivää$ -0.0010020577-2.87%
60 päivää$ +0.0172993483+49.58%
90 päivää$ +0.008884287334548277+34.16%

Mikä on Sceptre Staked FLR (SFLR)

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Sceptre Staked FLR (SFLR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sceptre Staked FLR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sceptre Staked FLR (SFLR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sceptre Staked FLR (SFLR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sceptre Staked FLR-rahakkeelle.

Tarkista Sceptre Staked FLR-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFLR paikallisiin valuuttoihin

Sceptre Staked FLR (SFLR) -rahakkeen tokenomiikka

Sceptre Staked FLR (SFLR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFLR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sceptre Staked FLR (SFLR)”

Paljonko Sceptre Staked FLR (SFLR) on arvoltaan tänään?
SFLR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03488974 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFLR-USD-parin nykyinen hinta?
SFLR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03488974. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sceptre Staked FLR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFLR markkina-arvo on $ 40.02M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFLR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFLR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.15B USD.
Mikä oli SFLR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFLR saavutti ATH-hinnaksi 0.04445059 USD.
Mikä oli SFLR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFLR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0131328 USD.
Mikä on SFLR-rahakkeen treidausvolyymi?
SFLR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFLR tänä vuonna korkeammalle?
SFLR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFLR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:13:56 (UTC+8)

Sceptre Staked FLR (SFLR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.