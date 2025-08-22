Lisätietoja SCAR-rahakkeesta

ScarQuest-logo

ScarQuest – hinta (SCAR)

Ei listattu

1SCAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012293
$0.00012293$0.00012293
-1.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen ScarQuest (SCAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:04:11 (UTC+8)

ScarQuest (SCAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00012095
$ 0.00012095$ 0.00012095
24 h:n matalin
$ 0.00012495
$ 0.00012495$ 0.00012495
24 h:n korkein

$ 0.00012095
$ 0.00012095$ 0.00012095

$ 0.00012495
$ 0.00012495$ 0.00012495

$ 0.475949
$ 0.475949$ 0.475949

$ 0.00011803
$ 0.00011803$ 0.00011803

--

-1.51%

-8.05%

-8.05%

ScarQuest (SCAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00012293. Viimeisen 24 tunnin aikana SCAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00012095 ja korkeimmillaan $ 0.00012495 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.475949, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00011803.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCAR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.51% 24 tunnin aikana ja -8.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ScarQuest (SCAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 350.17K
$ 350.17K$ 350.17K

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

2.85B
2.85B 2.85B

9,950,000,000.0
9,950,000,000.0 9,950,000,000.0

ScarQuest-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 350.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SCAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.85B ja sen kokonaistarjonta on 9950000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.22M.

ScarQuest (SCAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ScarQuest – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ScarQuest – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000450308.
Viimeisten 60 päivän aikana ScarQuest – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000446345.
Viimeisten 90 päivän aikana ScarQuest – USD -hinnan muutos oli $ -0.00013777830974939113.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.51%
30 päivää$ -0.0000450308-36.63%
60 päivää$ -0.0000446345-36.30%
90 päivää$ -0.00013777830974939113-52.84%

Mikä on ScarQuest (SCAR)

Velhalla is a crypto metaverse planetary experience, an NFT world you can control, influence, earn, and more. No barrier to entry free-to-play, play to earn module that is easy to understand, so join us in Velhalla so that we may all enjoy the spoils.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ScarQuest-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ScarQuest (SCAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ScarQuest (SCAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ScarQuest-rahakkeelle.

Tarkista ScarQuest-rahakkeen hintaennuste nyt!

SCAR paikallisiin valuuttoihin

ScarQuest (SCAR) -rahakkeen tokenomiikka

ScarQuest (SCAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ScarQuest (SCAR)”

Paljonko ScarQuest (SCAR) on arvoltaan tänään?
SCAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00012293 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCAR-USD-parin nykyinen hinta?
SCAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00012293. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ScarQuest-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCAR markkina-arvo on $ 350.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.85B USD.
Mikä oli SCAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCAR saavutti ATH-hinnaksi 0.475949 USD.
Mikä oli SCAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00011803 USD.
Mikä on SCAR-rahakkeen treidausvolyymi?
SCAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SCAR tänä vuonna korkeammalle?
SCAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.