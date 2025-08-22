Scallop – hinta (SCLP)
Scallop (SCLP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02142116. Viimeisen 24 tunnin aikana SCLP on vaihdellut alimmillaan $ 0.01990534 ja korkeimmillaan $ 0.02147331 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00799833.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SCLP on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, +4.35% 24 tunnin aikana ja -14.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Scallop-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SCLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 55.66M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.14M.
Tämän päivän aikana Scallop – USD -hinta muuttui $ +0.00089323.
Viimeisten 30 päivän aikana Scallop – USD -hinnan muutos oli $ -0.0050988894.
Viimeisten 60 päivän aikana Scallop – USD -hinnan muutos oli $ +0.0068069056.
Viimeisten 90 päivän aikana Scallop – USD -hinnan muutos oli $ +0.000823598735964498.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00089323
|+4.35%
|30 päivää
|$ -0.0050988894
|-23.80%
|60 päivää
|$ +0.0068069056
|+31.78%
|90 päivää
|$ +0.000823598735964498
|+4.00%
Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
