Savings USX – hinta (SUSX)
--
-0.03%
+0.06%
+0.06%
Savings USX (SUSX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.092. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSX on vaihdellut alimmillaan $ 1.092 ja korkeimmillaan $ 1.092 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 19.98, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.008.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja +0.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Savings USX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 813.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUSX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 745.48K ja sen kokonaistarjonta on 745484.1342446523. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 813.99K.
Tämän päivän aikana Savings USX – USD -hinta muuttui $ -0.000351126345807.
Viimeisten 30 päivän aikana Savings USX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0043242108.
Viimeisten 60 päivän aikana Savings USX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0058097676.
Viimeisten 90 päivän aikana Savings USX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000351126345807
|-0.03%
|30 päivää
|$ +0.0043242108
|+0.40%
|60 päivää
|$ +0.0058097676
|+0.53%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.
Savings USX (SUSX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
