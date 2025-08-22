Savings crvUSD – hinta (SCRVUSD)
Savings crvUSD (SCRVUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.061. Viimeisen 24 tunnin aikana SCRVUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.06 ja korkeimmillaan $ 1.061 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCRVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.13, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.894139.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SCRVUSD on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja +0.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Savings crvUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SCRVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.31M ja sen kokonaistarjonta on 52309889.94421805. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.49M.
Tämän päivän aikana Savings crvUSD – USD -hinta muuttui $ +0.00050516.
Viimeisten 30 päivän aikana Savings crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0056286050.
Viimeisten 60 päivän aikana Savings crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0107066571.
Viimeisten 90 päivän aikana Savings crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0163799798120421.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00050516
|+0.05%
|30 päivää
|$ +0.0056286050
|+0.53%
|60 päivää
|$ +0.0107066571
|+1.01%
|90 päivää
|$ +0.0163799798120421
|+1.57%
Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.
