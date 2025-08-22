Lisätietoja SCRVUSD-rahakkeesta

SCRVUSD-rahakkeen hintatiedot

SCRVUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SCRVUSD-rahakkeen tokenomiikka

SCRVUSD-rahakkeen hintaennuste

Savings crvUSD-logo

Savings crvUSD – hinta (SCRVUSD)

Ei listattu

1SCRVUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.061
$1.061$1.061
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Savings crvUSD (SCRVUSD) -hintakaavio
Savings crvUSD (SCRVUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.06
$ 1.06$ 1.06
24 h:n matalin
$ 1.061
$ 1.061$ 1.061
24 h:n korkein

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.894139
$ 0.894139$ 0.894139

+0.00%

+0.05%

+0.10%

+0.10%

Savings crvUSD (SCRVUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.061. Viimeisen 24 tunnin aikana SCRVUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.06 ja korkeimmillaan $ 1.061 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCRVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.13, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.894139.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCRVUSD on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja +0.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Savings crvUSD (SCRVUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 55.49M
$ 55.49M$ 55.49M

--
----

$ 55.49M
$ 55.49M$ 55.49M

52.31M
52.31M 52.31M

52,309,889.94421805
52,309,889.94421805 52,309,889.94421805

Savings crvUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SCRVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.31M ja sen kokonaistarjonta on 52309889.94421805. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.49M.

Savings crvUSD (SCRVUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Savings crvUSD – USD -hinta muuttui $ +0.00050516.
Viimeisten 30 päivän aikana Savings crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0056286050.
Viimeisten 60 päivän aikana Savings crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0107066571.
Viimeisten 90 päivän aikana Savings crvUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0163799798120421.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00050516+0.05%
30 päivää$ +0.0056286050+0.53%
60 päivää$ +0.0107066571+1.01%
90 päivää$ +0.0163799798120421+1.57%

Mikä on Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Savings crvUSD (SCRVUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Savings crvUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Savings crvUSD (SCRVUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Savings crvUSD (SCRVUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Savings crvUSD-rahakkeelle.

Tarkista Savings crvUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

SCRVUSD paikallisiin valuuttoihin

Savings crvUSD (SCRVUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Savings crvUSD (SCRVUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCRVUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Savings crvUSD (SCRVUSD)”

Paljonko Savings crvUSD (SCRVUSD) on arvoltaan tänään?
SCRVUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.061 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCRVUSD-USD-parin nykyinen hinta?
SCRVUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.061. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Savings crvUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCRVUSD markkina-arvo on $ 55.49M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCRVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCRVUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 52.31M USD.
Mikä oli SCRVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCRVUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.13 USD.
Mikä oli SCRVUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCRVUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.894139 USD.
Mikä on SCRVUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
SCRVUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SCRVUSD tänä vuonna korkeammalle?
SCRVUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCRVUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Savings crvUSD (SCRVUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

