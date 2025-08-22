Lisätietoja SPE-rahakkeesta

Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SavePlanetEarth (SPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:26:57 (UTC+8)

SavePlanetEarth (SPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00785485
$ 0.00785485$ 0.00785485
24 h:n matalin
$ 0.00804586
$ 0.00804586$ 0.00804586
24 h:n korkein

$ 0.00785485
$ 0.00785485$ 0.00785485

$ 0.00804586
$ 0.00804586$ 0.00804586

$ 0.14091
$ 0.14091$ 0.14091

$ 0.00298054
$ 0.00298054$ 0.00298054

-0.60%

-0.36%

-8.32%

-8.32%

SavePlanetEarth (SPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0079723. Viimeisen 24 tunnin aikana SPE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00785485 ja korkeimmillaan $ 0.00804586 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14091, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00298054.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPE on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -8.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SavePlanetEarth (SPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

--
----

$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M

589.51M
589.51M 589.51M

589,507,929.8179382
589,507,929.8179382 589,507,929.8179382

SavePlanetEarth-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.51M ja sen kokonaistarjonta on 589507929.8179382. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.70M.

SavePlanetEarth (SPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SavePlanetEarth – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SavePlanetEarth – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002164088.
Viimeisten 60 päivän aikana SavePlanetEarth – USD -hinnan muutos oli $ +0.0042055524.
Viimeisten 90 päivän aikana SavePlanetEarth – USD -hinnan muutos oli $ +0.001611995415798344.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.36%
30 päivää$ +0.0002164088+2.71%
60 päivää$ +0.0042055524+52.75%
90 päivää$ +0.001611995415798344+25.34%

Mikä on SavePlanetEarth (SPE)

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SavePlanetEarth (SPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SavePlanetEarth-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SavePlanetEarth (SPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SavePlanetEarth (SPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SavePlanetEarth-rahakkeelle.

Tarkista SavePlanetEarth-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPE paikallisiin valuuttoihin

SavePlanetEarth (SPE) -rahakkeen tokenomiikka

SavePlanetEarth (SPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SavePlanetEarth (SPE)”

Paljonko SavePlanetEarth (SPE) on arvoltaan tänään?
SPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0079723 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPE-USD-parin nykyinen hinta?
SPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0079723. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SavePlanetEarth-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPE markkina-arvo on $ 4.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.51M USD.
Mikä oli SPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPE saavutti ATH-hinnaksi 0.14091 USD.
Mikä oli SPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00298054 USD.
Mikä on SPE-rahakkeen treidausvolyymi?
SPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPE tänä vuonna korkeammalle?
SPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:26:57 (UTC+8)

SavePlanetEarth (SPE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.