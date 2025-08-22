SavePlanetEarth – hinta (SPE)
-0.60%
-0.36%
-8.32%
-8.32%
SavePlanetEarth (SPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0079723. Viimeisen 24 tunnin aikana SPE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00785485 ja korkeimmillaan $ 0.00804586 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14091, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00298054.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SPE on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -8.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SavePlanetEarth-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.51M ja sen kokonaistarjonta on 589507929.8179382. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.70M.
Tämän päivän aikana SavePlanetEarth – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SavePlanetEarth – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002164088.
Viimeisten 60 päivän aikana SavePlanetEarth – USD -hinnan muutos oli $ +0.0042055524.
Viimeisten 90 päivän aikana SavePlanetEarth – USD -hinnan muutos oli $ +0.001611995415798344.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.36%
|30 päivää
|$ +0.0002164088
|+2.71%
|60 päivää
|$ +0.0042055524
|+52.75%
|90 päivää
|$ +0.001611995415798344
|+25.34%
Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
