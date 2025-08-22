Lisätietoja SATUSD-rahakkeesta

Satoshi Stablecoin-logo

Satoshi Stablecoin – hinta (SATUSD)

Ei listattu

1SATUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.997428
$0.997428$0.997428
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Satoshi Stablecoin (SATUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:51:38 (UTC+8)

Satoshi Stablecoin (SATUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.996406
$ 0.996406$ 0.996406
24 h:n matalin
$ 0.997499
$ 0.997499$ 0.997499
24 h:n korkein

$ 0.996406
$ 0.996406$ 0.996406

$ 0.997499
$ 0.997499$ 0.997499

$ 1.68
$ 1.68$ 1.68

$ 0.635574
$ 0.635574$ 0.635574

+0.10%

+0.03%

-0.08%

-0.08%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.997435. Viimeisen 24 tunnin aikana SATUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.996406 ja korkeimmillaan $ 0.997499 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SATUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.68, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.635574.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SATUSD on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja -0.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 116.64M
$ 116.64M$ 116.64M

--
----

$ 116.64M
$ 116.64M$ 116.64M

116.94M
116.94M 116.94M

116,938,651.2944859
116,938,651.2944859 116,938,651.2944859

Satoshi Stablecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 116.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SATUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 116.94M ja sen kokonaistarjonta on 116938651.2944859. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 116.64M.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Satoshi Stablecoin – USD -hinta muuttui $ +0.00032127.
Viimeisten 30 päivän aikana Satoshi Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001082216.
Viimeisten 60 päivän aikana Satoshi Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013075375.
Viimeisten 90 päivän aikana Satoshi Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010220571858773.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00032127+0.03%
30 päivää$ +0.0001082216+0.01%
60 päivää$ -0.0013075375-0.13%
90 päivää$ +0.0010220571858773+0.10%

Mikä on Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Satoshi Stablecoin (SATUSD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Satoshi Stablecoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Satoshi Stablecoin (SATUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Satoshi Stablecoin (SATUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Satoshi Stablecoin-rahakkeelle.

Tarkista Satoshi Stablecoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

SATUSD paikallisiin valuuttoihin

Satoshi Stablecoin (SATUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Satoshi Stablecoin (SATUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SATUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Satoshi Stablecoin (SATUSD)”

Paljonko Satoshi Stablecoin (SATUSD) on arvoltaan tänään?
SATUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.997435 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SATUSD-USD-parin nykyinen hinta?
SATUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.997435. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Satoshi Stablecoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SATUSD markkina-arvo on $ 116.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SATUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SATUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 116.94M USD.
Mikä oli SATUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SATUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.68 USD.
Mikä oli SATUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SATUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.635574 USD.
Mikä on SATUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
SATUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SATUSD tänä vuonna korkeammalle?
SATUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SATUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.