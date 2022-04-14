Satori Network (SATORI) -rahakkeen tokenomiikka

Satori Network (SATORI) -rahakkeen tiedot

Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO

Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world.

“Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being.

Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique.

It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future.

The Basics of Pattern Recognition

AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties:

Spatial patterns Temporal patterns

The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.

Virallinen verkkosivusto:
https://satorinet.io/

Satori Network (SATORI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Satori Network (SATORI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 846.13K
Kokonaistarjonta:
$ 600.00K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 564.26K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 899.72K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 103.8
Kaikkien aikojen alin:
$ 1.03
Nykyinen hinta:
$ 1.5
Satori Network (SATORI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Satori Network (SATORI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SATORI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SATORI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SATORI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SATORI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SATORI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SATORI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SATORI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.