Sator (SAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SAO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.28, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SAO on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.66% 24 tunnin aikana ja +32.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sator-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 55.01M ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 94.84K.
Tämän päivän aikana Sator – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sator – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sator – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sator – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.66%
|30 päivää
|$ 0
|+42.77%
|60 päivää
|$ 0
|+36.72%
|90 päivää
|$ 0
|--
Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to “earn crypto for watching tv” is evident from consumers’ perspective. Thus, Sator’s economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator’s value-proposition is compelling from a content provider’s perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding.
Sator (SAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
