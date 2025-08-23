Lisätietoja SARAH-rahakkeesta

SARAH-rahakkeen hintatiedot

SARAH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SARAH-rahakkeen tokenomiikka

SARAH-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sarah-logo

Sarah – hinta (SARAH)

Ei listattu

1SARAH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Sarah (SARAH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:35:56 (UTC+8)

Sarah (SARAH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00001389
$ 0.00001389$ 0.00001389
24 h:n matalin
$ 0.00001542
$ 0.00001542$ 0.00001542
24 h:n korkein

$ 0.00001389
$ 0.00001389$ 0.00001389

$ 0.00001542
$ 0.00001542$ 0.00001542

$ 0.00484043
$ 0.00484043$ 0.00484043

$ 0.00001235
$ 0.00001235$ 0.00001235

+1.11%

+8.87%

-0.45%

-0.45%

Sarah (SARAH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001542. Viimeisen 24 tunnin aikana SARAH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001389 ja korkeimmillaan $ 0.00001542 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SARAH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00484043, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001235.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SARAH on muuttunut +1.11% viimeisen tunnin aikana, +8.87% 24 tunnin aikana ja -0.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sarah (SARAH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K

--
----

$ 15.36K
$ 15.36K$ 15.36K

985.85M
985.85M 985.85M

999,335,155.843384
999,335,155.843384 999,335,155.843384

Sarah-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SARAH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 985.85M ja sen kokonaistarjonta on 999335155.843384. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.36K.

Sarah (SARAH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sarah – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sarah – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000012042.
Viimeisten 60 päivän aikana Sarah – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000023911.
Viimeisten 90 päivän aikana Sarah – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.87%
30 päivää$ -0.0000012042-7.80%
60 päivää$ +0.0000023911+15.51%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sarah (SARAH)

Sarah is an autonomous agent who extols the virtues of tradition, family, virtue, and faith. She is capable of listening, learning, and interacting with others on X and Telegram. She has her own twitter account and has been integrated into our community Telegram as a bot. Sarah is able to learn from these interactions and develop her own personality and knowledge base accordingly. Our roadmap includes providing Sarah with her own onchain wallet and the ability to interact onchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Sarah (SARAH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sarah-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sarah (SARAH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sarah (SARAH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sarah-rahakkeelle.

Tarkista Sarah-rahakkeen hintaennuste nyt!

SARAH paikallisiin valuuttoihin

Sarah (SARAH) -rahakkeen tokenomiikka

Sarah (SARAH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SARAH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sarah (SARAH)”

Paljonko Sarah (SARAH) on arvoltaan tänään?
SARAH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001542 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SARAH-USD-parin nykyinen hinta?
SARAH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001542. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sarah-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SARAH markkina-arvo on $ 15.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SARAH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SARAH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 985.85M USD.
Mikä oli SARAH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SARAH saavutti ATH-hinnaksi 0.00484043 USD.
Mikä oli SARAH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SARAH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001235 USD.
Mikä on SARAH-rahakkeen treidausvolyymi?
SARAH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SARAH tänä vuonna korkeammalle?
SARAH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SARAH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:35:56 (UTC+8)

Sarah (SARAH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.