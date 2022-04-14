Santawifhat (SANTA) -rahakkeen tokenomiikka

Santawifhat (SANTA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Santawifhat (SANTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Santawifhat (SANTA) -rahakkeen tiedot

This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community.

Virallinen verkkosivusto:
https://santawifhat.lol/

Santawifhat (SANTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Santawifhat (SANTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 144.43K
$ 144.43K$ 144.43K
Kokonaistarjonta:
$ 998.44M
$ 998.44M$ 998.44M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.44M
$ 998.44M$ 998.44M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 144.43K
$ 144.43K$ 144.43K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00060389
$ 0.00060389$ 0.00060389
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00002453
$ 0.00002453$ 0.00002453
Nykyinen hinta:
$ 0.00014464
$ 0.00014464$ 0.00014464

Santawifhat (SANTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Santawifhat (SANTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SANTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SANTA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SANTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SANTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SANTA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SANTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SANTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.