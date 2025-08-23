Lisätietoja SANTAPEPE-rahakkeesta

Santa Pepe-logo

Santa Pepe – hinta (SANTAPEPE)

Ei listattu

1SANTAPEPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+73.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Santa Pepe (SANTAPEPE) -hintakaavio
Santa Pepe (SANTAPEPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.26%

+73.13%

+63.79%

+63.79%

Santa Pepe (SANTAPEPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SANTAPEPE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SANTAPEPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SANTAPEPE on muuttunut +2.26% viimeisen tunnin aikana, +73.13% 24 tunnin aikana ja +63.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Santa Pepe (SANTAPEPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.32K
$ 15.32K$ 15.32K

--
----

$ 15.32K
$ 15.32K$ 15.32K

989.49M
989.49M 989.49M

989,486,160.6879256
989,486,160.6879256 989,486,160.6879256

Santa Pepe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SANTAPEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.49M ja sen kokonaistarjonta on 989486160.6879256. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.32K.

Santa Pepe (SANTAPEPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Santa Pepe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Santa Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Santa Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Santa Pepe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+73.13%
30 päivää$ 0+85.74%
60 päivää$ 0+173.74%
90 päivää$ 0--

Mikä on Santa Pepe (SANTAPEPE)

Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸

Santa Pepe (SANTAPEPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Santa Pepe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Santa Pepe (SANTAPEPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Santa Pepe (SANTAPEPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Santa Pepe-rahakkeelle.

Tarkista Santa Pepe-rahakkeen hintaennuste nyt!

SANTAPEPE paikallisiin valuuttoihin

Santa Pepe (SANTAPEPE) -rahakkeen tokenomiikka

Santa Pepe (SANTAPEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SANTAPEPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Santa Pepe (SANTAPEPE)”

Paljonko Santa Pepe (SANTAPEPE) on arvoltaan tänään?
SANTAPEPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SANTAPEPE-USD-parin nykyinen hinta?
SANTAPEPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Santa Pepe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SANTAPEPE markkina-arvo on $ 15.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SANTAPEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SANTAPEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.49M USD.
Mikä oli SANTAPEPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SANTAPEPE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SANTAPEPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SANTAPEPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SANTAPEPE-rahakkeen treidausvolyymi?
SANTAPEPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SANTAPEPE tänä vuonna korkeammalle?
SANTAPEPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SANTAPEPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
