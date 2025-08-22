SANTA by Virtuals – hinta (SANTA)
-1.16%
-10.47%
+1.46%
+1.46%
SANTA by Virtuals (SANTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00452332. Viimeisen 24 tunnin aikana SANTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0042975 ja korkeimmillaan $ 0.00507079 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SANTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00751454, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SANTA on muuttunut -1.16% viimeisen tunnin aikana, -10.47% 24 tunnin aikana ja +1.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SANTA by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.52M.
Tämän päivän aikana SANTA by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000529095876774013.
Viimeisten 30 päivän aikana SANTA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018030898.
Viimeisten 60 päivän aikana SANTA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0067144284.
Viimeisten 90 päivän aikana SANTA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.003423119285554682.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000529095876774013
|-10.47%
|30 päivää
|$ +0.0018030898
|+39.86%
|60 päivää
|$ +0.0067144284
|+148.44%
|90 päivää
|$ +0.003423119285554682
|+311.14%
Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
