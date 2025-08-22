Lisätietoja SANTA-rahakkeesta

SANTA-rahakkeen hintatiedot

SANTA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SANTA-rahakkeen tokenomiikka

SANTA-rahakkeen hintaennuste

SANTA by Virtuals-logo

SANTA by Virtuals – hinta (SANTA)

Ei listattu

1SANTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00452094
$0.00452094$0.00452094
-10.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen SANTA by Virtuals (SANTA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:26:42 (UTC+8)

SANTA by Virtuals (SANTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0042975
$ 0.0042975$ 0.0042975
24 h:n matalin
$ 0.00507079
$ 0.00507079$ 0.00507079
24 h:n korkein

$ 0.0042975
$ 0.0042975$ 0.0042975

$ 0.00507079
$ 0.00507079$ 0.00507079

$ 0.00751454
$ 0.00751454$ 0.00751454

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

-10.47%

+1.46%

+1.46%

SANTA by Virtuals (SANTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00452332. Viimeisen 24 tunnin aikana SANTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0042975 ja korkeimmillaan $ 0.00507079 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SANTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00751454, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SANTA on muuttunut -1.16% viimeisen tunnin aikana, -10.47% 24 tunnin aikana ja +1.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SANTA by Virtuals (SANTA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

--
----

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SANTA by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.52M.

SANTA by Virtuals (SANTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SANTA by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000529095876774013.
Viimeisten 30 päivän aikana SANTA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018030898.
Viimeisten 60 päivän aikana SANTA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0067144284.
Viimeisten 90 päivän aikana SANTA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.003423119285554682.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000529095876774013-10.47%
30 päivää$ +0.0018030898+39.86%
60 päivää$ +0.0067144284+148.44%
90 päivää$ +0.003423119285554682+311.14%

Mikä on SANTA by Virtuals (SANTA)

Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use.

Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

SANTA by Virtuals (SANTA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SANTA by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SANTA by Virtuals (SANTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SANTA by Virtuals (SANTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SANTA by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista SANTA by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

SANTA paikallisiin valuuttoihin

SANTA by Virtuals (SANTA) -rahakkeen tokenomiikka

SANTA by Virtuals (SANTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SANTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SANTA by Virtuals (SANTA)”

Paljonko SANTA by Virtuals (SANTA) on arvoltaan tänään?
SANTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00452332 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SANTA-USD-parin nykyinen hinta?
SANTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00452332. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SANTA by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SANTA markkina-arvo on $ 4.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SANTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SANTA saavutti ATH-hinnaksi 0.00751454 USD.
Mikä oli SANTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SANTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SANTA-rahakkeen treidausvolyymi?
SANTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SANTA tänä vuonna korkeammalle?
SANTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SANTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:26:42 (UTC+8)

