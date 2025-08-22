Lisätietoja SANI-rahakkeesta

SANI-rahakkeen hintatiedot

SANI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SANI-rahakkeen tokenomiikka

SANI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sanin Inu-logo

Sanin Inu – hinta (SANI)

Ei listattu

1SANI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Sanin Inu (SANI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:21:46 (UTC+8)

Sanin Inu (SANI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.04%

-5.04%

Sanin Inu (SANI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SANI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SANI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SANI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -5.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sanin Inu (SANI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 435.32K
$ 435.32K$ 435.32K

--
----

$ 435.32K
$ 435.32K$ 435.32K

883.24B
883.24B 883.24B

883,242,130,296.9116
883,242,130,296.9116 883,242,130,296.9116

Sanin Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 435.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SANI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 883.24B ja sen kokonaistarjonta on 883242130296.9116. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 435.32K.

Sanin Inu (SANI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sanin Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sanin Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sanin Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sanin Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+7.28%
60 päivää$ 0+51.67%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sanin Inu (SANI)

Sanin Inu – The Shiba Inu Killer is a decentralized experiment that intends to employ a community with the collective goal of solid organic growth.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Sanin Inu (SANI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sanin Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sanin Inu (SANI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sanin Inu (SANI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sanin Inu-rahakkeelle.

Tarkista Sanin Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

SANI paikallisiin valuuttoihin

Sanin Inu (SANI) -rahakkeen tokenomiikka

Sanin Inu (SANI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SANI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sanin Inu (SANI)”

Paljonko Sanin Inu (SANI) on arvoltaan tänään?
SANI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SANI-USD-parin nykyinen hinta?
SANI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sanin Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SANI markkina-arvo on $ 435.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SANI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SANI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 883.24B USD.
Mikä oli SANI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SANI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SANI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SANI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SANI-rahakkeen treidausvolyymi?
SANI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SANI tänä vuonna korkeammalle?
SANI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SANI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:21:46 (UTC+8)

Sanin Inu (SANI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.