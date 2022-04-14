Samurai Starter (SAM) -rahakkeen tokenomiikka
Samurai Starter (SAM) -rahakkeen tiedot
Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space.
Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.
Tutustu Samurai Starter (SAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Samurai Starter (SAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Samurai Starter (SAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
SAM-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.