SAM-logo

SAM – hinta (SAM)

Ei listattu

1SAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00279011
$0.00279011$0.00279011
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen SAM (SAM) -hintakaavio
SAM (SAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00418815
$ 0.00418815$ 0.00418815

$ 0.00192652
$ 0.00192652$ 0.00192652

--

--

-10.55%

-10.55%

SAM (SAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00279011. Viimeisen 24 tunnin aikana SAM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00418815, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00192652.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SAM (SAM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 55.80K
$ 55.80K$ 55.80K

--
----

$ 55.80K
$ 55.80K$ 55.80K

20.00M
20.00M 20.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

SAM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.00M ja sen kokonaistarjonta on 20000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.80K.

SAM (SAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SAM – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SAM – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000425996.
Viimeisten 60 päivän aikana SAM – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012451354.
Viimeisten 90 päivän aikana SAM – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000425996-1.52%
60 päivää$ +0.0012451354+44.63%
90 päivää$ 0--

Mikä on SAM (SAM)

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SAM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SAM (SAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SAM (SAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SAM-rahakkeelle.

Tarkista SAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

SAM paikallisiin valuuttoihin

SAM (SAM) -rahakkeen tokenomiikka

SAM (SAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SAM (SAM)”

Paljonko SAM (SAM) on arvoltaan tänään?
SAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00279011 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAM-USD-parin nykyinen hinta?
SAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00279011. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SAM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAM markkina-arvo on $ 55.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.00M USD.
Mikä oli SAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAM saavutti ATH-hinnaksi 0.00418815 USD.
Mikä oli SAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00192652 USD.
Mikä on SAM-rahakkeen treidausvolyymi?
SAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SAM tänä vuonna korkeammalle?
SAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.