Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen tokenomiikka
Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen tiedot
$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy.
The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia.
This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.
Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MUNDI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MUNDI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MUNDI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MUNDI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.