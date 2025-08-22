Lisätietoja MUNDI-rahakkeesta

Ei listattu

1MUNDI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00084201
$0.00084201$0.00084201
-1.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Salvator Mundi (MUNDI) -hintakaavio
2025-08-22 14:43:41 (UTC+8)

Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.096662
$ 0.096662$ 0.096662

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-1.42%

-6.52%

-6.52%

Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MUNDI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUNDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.096662, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUNDI on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -1.42% 24 tunnin aikana ja -6.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 842.08K
$ 842.08K$ 842.08K

--
----

$ 842.08K
$ 842.08K$ 842.08K

999.77M
999.77M 999.77M

999,771,489.094864
999,771,489.094864 999,771,489.094864

Salvator Mundi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 842.08K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MUNDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M ja sen kokonaistarjonta on 999771489.094864. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 842.08K.

Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Salvator Mundi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Salvator Mundi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Salvator Mundi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Salvator Mundi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.42%
30 päivää$ 0-27.08%
60 päivää$ 0-40.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Salvator Mundi (MUNDI)

$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.

Salvator Mundi (MUNDI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Salvator Mundi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Salvator Mundi (MUNDI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Salvator Mundi (MUNDI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Salvator Mundi-rahakkeelle.

Tarkista Salvator Mundi-rahakkeen hintaennuste nyt!

MUNDI paikallisiin valuuttoihin

Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen tokenomiikka

Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUNDI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Salvator Mundi (MUNDI)”

Paljonko Salvator Mundi (MUNDI) on arvoltaan tänään?
MUNDI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUNDI-USD-parin nykyinen hinta?
MUNDI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Salvator Mundi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUNDI markkina-arvo on $ 842.08K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUNDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUNDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.77M USD.
Mikä oli MUNDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUNDI saavutti ATH-hinnaksi 0.096662 USD.
Mikä oli MUNDI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUNDI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MUNDI-rahakkeen treidausvolyymi?
MUNDI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MUNDI tänä vuonna korkeammalle?
MUNDI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUNDI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 14:43:41 (UTC+8)

Salvator Mundi (MUNDI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

