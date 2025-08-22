Lisätietoja A1C-rahakkeesta

Sally A1C – hinta (A1C)

Ei listattu

1A1C - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.372153
$0.372153$0.372153
-2.60%1D
USD
Reaaliaikainen Sally A1C (A1C) -hintakaavio
Sally A1C (A1C) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3631
$ 0.3631$ 0.3631
24 h:n matalin
$ 0.382679
$ 0.382679$ 0.382679
24 h:n korkein

$ 0.3631
$ 0.3631$ 0.3631

$ 0.382679
$ 0.382679$ 0.382679

$ 14.54
$ 14.54$ 14.54

$ 0.340178
$ 0.340178$ 0.340178

-0.57%

-2.23%

-7.11%

-7.11%

Sally A1C (A1C) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.373562. Viimeisen 24 tunnin aikana A1C on vaihdellut alimmillaan $ 0.3631 ja korkeimmillaan $ 0.382679 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. A1C-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14.54, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.340178.

Lyhyen aikavälin tuloksissa A1C on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -2.23% 24 tunnin aikana ja -7.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sally A1C (A1C) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.82M
$ 7.82M$ 7.82M

--
----

$ 7.82M
$ 7.82M$ 7.82M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Sally A1C-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. A1C-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.82M.

Sally A1C (A1C) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sally A1C – USD -hinta muuttui $ -0.0085546779810799.
Viimeisten 30 päivän aikana Sally A1C – USD -hinnan muutos oli $ -0.1770377932.
Viimeisten 60 päivän aikana Sally A1C – USD -hinnan muutos oli $ -0.1561832089.
Viimeisten 90 päivän aikana Sally A1C – USD -hinnan muutos oli $ -0.8839654489566808.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0085546779810799-2.23%
30 päivää$ -0.1770377932-47.39%
60 päivää$ -0.1561832089-41.80%
90 päivää$ -0.8839654489566808-70.29%

Mikä on Sally A1C (A1C)

Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Sally A1C (A1C) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sally A1C-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sally A1C (A1C) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sally A1C (A1C) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sally A1C-rahakkeelle.

Tarkista Sally A1C-rahakkeen hintaennuste nyt!

A1C paikallisiin valuuttoihin

Sally A1C (A1C) -rahakkeen tokenomiikka

Sally A1C (A1C) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää A1C-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sally A1C (A1C)”

Paljonko Sally A1C (A1C) on arvoltaan tänään?
A1C-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.373562 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on A1C-USD-parin nykyinen hinta?
A1C -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.373562. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sally A1C-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen A1C markkina-arvo on $ 7.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on A1C-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
A1C-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli A1C-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
A1C saavutti ATH-hinnaksi 14.54 USD.
Mikä oli A1C-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
A1C-rahakkeen ATL-hinta oli 0.340178 USD.
Mikä on A1C-rahakkeen treidausvolyymi?
A1C-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko A1C tänä vuonna korkeammalle?
A1C saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso A1C-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sally A1C (A1C) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.