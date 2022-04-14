SAFU (SAFU) -rahakkeen tokenomiikka

SAFU (SAFU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SAFU (SAFU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SAFU (SAFU) -rahakkeen tiedot

Introducing SAFU ($SAFU), the latest meme token that has everyone buzzing! Inspired by Binance's iconic mascot tweet and backed by the registered trademark for "SAFU," this token is more than just a meme—it's a movement. Launched on Four.meme by BNB Chain, SAFU brings a fresh twist to the meme coin scene with a focus on security and innovation. By tying its name to Binance's legendary "Funds are SAFU" ethos, this token is as trustworthy as it is fun. With a solid foundation on BNB Chain, SAFU aims to redefine what it means to be "safu" in the crypto space. Jump into the SAFU revolution and join a community that’s as safe as it is meme-worthy!

Virallinen verkkosivusto:
https://safu-moon.xyz/

SAFU (SAFU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SAFU (SAFU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

SAFU (SAFU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SAFU (SAFU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SAFU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAFU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SAFU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAFU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SAFU-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SAFU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAFU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.