Lisätietoja SAFEMARS-rahakkeesta

SAFEMARS-rahakkeen hintatiedot

SAFEMARS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SAFEMARS-rahakkeen tokenomiikka

SAFEMARS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Safemars-logo

Safemars – hinta (SAFEMARS)

Ei listattu

1SAFEMARS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Safemars (SAFEMARS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:26:19 (UTC+8)

Safemars (SAFEMARS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-1.85%

-0.34%

-0.34%

Safemars (SAFEMARS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SAFEMARS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAFEMARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAFEMARS on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -1.85% 24 tunnin aikana ja -0.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Safemars (SAFEMARS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

383.34T
383.34T 383.34T

383,336,206,950,550.0
383,336,206,950,550.0 383,336,206,950,550.0

Safemars-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAFEMARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 383.34T ja sen kokonaistarjonta on 383336206950550.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.41M.

Safemars (SAFEMARS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Safemars – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Safemars – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Safemars – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Safemars – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.85%
30 päivää$ 0+6.05%
60 päivää$ 0+36.30%
90 päivää$ 0--

Mikä on Safemars (SAFEMARS)

SAFEMARS is a yield and liquidity generation protocol. It taxes transactions and distributes 2% to holders and locks 2% to liquidity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Safemars (SAFEMARS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Safemars-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Safemars (SAFEMARS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Safemars (SAFEMARS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Safemars-rahakkeelle.

Tarkista Safemars-rahakkeen hintaennuste nyt!

SAFEMARS paikallisiin valuuttoihin

Safemars (SAFEMARS) -rahakkeen tokenomiikka

Safemars (SAFEMARS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAFEMARS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Safemars (SAFEMARS)”

Paljonko Safemars (SAFEMARS) on arvoltaan tänään?
SAFEMARS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAFEMARS-USD-parin nykyinen hinta?
SAFEMARS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Safemars-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAFEMARS markkina-arvo on $ 3.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAFEMARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAFEMARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 383.34T USD.
Mikä oli SAFEMARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAFEMARS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SAFEMARS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAFEMARS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SAFEMARS-rahakkeen treidausvolyymi?
SAFEMARS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SAFEMARS tänä vuonna korkeammalle?
SAFEMARS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAFEMARS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:26:19 (UTC+8)

Safemars (SAFEMARS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.