Safe Quantum Wallet (SQW) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Safe Quantum Wallet (SQW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Safe Quantum Wallet (SQW) -rahakkeen tiedot

The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM alongside traditional cryptography to create a hybrid system that maintains compatibility with current blockchain networks while protecting against future quantum threats. This approach provides a practical transition path to post-quantum security without requiring immediate changes to blockchain protocols. Quantum computers leverage quantum mechanical phenomena to perform computations that are intractable for classical computers. While general-purpose quantum computers are still in early development stages, specialized algorithms have been developed that could break widely used cryptographic systems once sufficiently powerful quantum hardware is available. ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism), formerly known as CRYSTALS-Kyber, is a lattice-based key encapsulation mechanism that was selected by NIST in July 2022 as the primary algorithm for post-quantum key establishment [2]. The Safe Quantum Wallet implements ML-KEM to protect private keys and transaction data from quantum attacks.

Virallinen verkkosivusto:
https://safequantumwallet.com
Valkoinen paperi:
https://safequantumwallet.com/#/whitepaper

Safe Quantum Wallet (SQW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Safe Quantum Wallet (SQW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.52K
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.52K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00121155
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Safe Quantum Wallet (SQW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Safe Quantum Wallet (SQW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SQW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SQW-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SQW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SQW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SQW-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SQW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SQW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.