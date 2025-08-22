Lisätietoja HAMMY-rahakkeesta

HAMMY-rahakkeen hintatiedot

HAMMY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HAMMY-rahakkeen tokenomiikka

HAMMY-rahakkeen hintaennuste

SAD HAMSTER-logo

SAD HAMSTER – hinta (HAMMY)

Ei listattu

1HAMMY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00112572
$0.00112572
-1.80%1D
USD
Reaaliaikainen SAD HAMSTER (HAMMY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:42:52 (UTC+8)

SAD HAMSTER (HAMMY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00110212
$ 0.00110212
24 h:n matalin
$ 0.00115486
$ 0.00115486
24 h:n korkein

$ 0.00110212
$ 0.00110212

$ 0.00115486
$ 0.00115486

$ 0.077248
$ 0.077248

$ 0
$ 0

+0.22%

-1.88%

-13.67%

-13.67%

SAD HAMSTER (HAMMY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00112572. Viimeisen 24 tunnin aikana HAMMY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00110212 ja korkeimmillaan $ 0.00115486 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAMMY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.077248, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAMMY on muuttunut +0.22% viimeisen tunnin aikana, -1.88% 24 tunnin aikana ja -13.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SAD HAMSTER (HAMMY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.13M
$ 1.13M

--
--

$ 1.13M
$ 1.13M

999.88M
999.88M

999,883,064.611383
999,883,064.611383

SAD HAMSTER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HAMMY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M ja sen kokonaistarjonta on 999883064.611383. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.13M.

SAD HAMSTER (HAMMY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SAD HAMSTER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SAD HAMSTER – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003977309.
Viimeisten 60 päivän aikana SAD HAMSTER – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001159571.
Viimeisten 90 päivän aikana SAD HAMSTER – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000576697178286889.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.88%
30 päivää$ -0.0003977309-35.33%
60 päivää$ -0.0001159571-10.30%
90 päivää$ +0.0000576697178286889+5.40%

Mikä on SAD HAMSTER (HAMMY)

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

SAD HAMSTER (HAMMY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SAD HAMSTER-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SAD HAMSTER (HAMMY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SAD HAMSTER (HAMMY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SAD HAMSTER-rahakkeelle.

Tarkista SAD HAMSTER-rahakkeen hintaennuste nyt!

HAMMY paikallisiin valuuttoihin

SAD HAMSTER (HAMMY) -rahakkeen tokenomiikka

SAD HAMSTER (HAMMY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAMMY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SAD HAMSTER (HAMMY)”

Paljonko SAD HAMSTER (HAMMY) on arvoltaan tänään?
HAMMY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00112572 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAMMY-USD-parin nykyinen hinta?
HAMMY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00112572. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SAD HAMSTER-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAMMY markkina-arvo on $ 1.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAMMY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAMMY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M USD.
Mikä oli HAMMY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAMMY saavutti ATH-hinnaksi 0.077248 USD.
Mikä oli HAMMY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAMMY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HAMMY-rahakkeen treidausvolyymi?
HAMMY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HAMMY tänä vuonna korkeammalle?
HAMMY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAMMY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SAD HAMSTER (HAMMY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.