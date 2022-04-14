RXR Coin (RXRC) -rahakkeen tokenomiikka
RXR Coin (RXRC) -rahakkeen tiedot
“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.
RXR Coin (RXRC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu RXR Coin (RXRC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
RXR Coin (RXRC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RXR Coin (RXRC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RXRC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RXRC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RXRC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RXRC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
