RXR Coin-logo

RXR Coin – hinta (RXRC)

Ei listattu

1RXRC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.075034
$0.075034$0.075034
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen RXR Coin (RXRC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:12:55 (UTC+8)

RXR Coin (RXRC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.074829
$ 0.074829$ 0.074829
24 h:n matalin
$ 0.077476
$ 0.077476$ 0.077476
24 h:n korkein

$ 0.074829
$ 0.074829$ 0.074829

$ 0.077476
$ 0.077476$ 0.077476

$ 0.285265
$ 0.285265$ 0.285265

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-0.24%

-10.09%

-10.09%

RXR Coin (RXRC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.075034. Viimeisen 24 tunnin aikana RXRC on vaihdellut alimmillaan $ 0.074829 ja korkeimmillaan $ 0.077476 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RXRC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.285265, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RXRC on muuttunut -0.67% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -10.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RXR Coin (RXRC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

--
----

$ 28.45M
$ 28.45M$ 28.45M

40.00M
40.00M 40.00M

380,000,000.0
380,000,000.0 380,000,000.0

RXR Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RXRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.00M ja sen kokonaistarjonta on 380000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.45M.

RXR Coin (RXRC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RXR Coin – USD -hinta muuttui $ -0.00018380680306607.
Viimeisten 30 päivän aikana RXR Coin – USD -hinnan muutos oli $ +35.0858443380.
Viimeisten 60 päivän aikana RXR Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0494745533.
Viimeisten 90 päivän aikana RXR Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00018380680306607-0.24%
30 päivää$ +35.0858443380+46,759.93%
60 päivää$ -0.0494745533-65.93%
90 päivää$ 0--

Mikä on RXR Coin (RXRC)

“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.

RXR Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RXR Coin (RXRC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RXR Coin (RXRC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RXR Coin-rahakkeelle.

Tarkista RXR Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

RXRC paikallisiin valuuttoihin

RXR Coin (RXRC) -rahakkeen tokenomiikka

RXR Coin (RXRC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RXRC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RXR Coin (RXRC)”

Paljonko RXR Coin (RXRC) on arvoltaan tänään?
RXRC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.075034 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RXRC-USD-parin nykyinen hinta?
RXRC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.075034. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RXR Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RXRC markkina-arvo on $ 3.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RXRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RXRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.00M USD.
Mikä oli RXRC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RXRC saavutti ATH-hinnaksi 0.285265 USD.
Mikä oli RXRC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RXRC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RXRC-rahakkeen treidausvolyymi?
RXRC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RXRC tänä vuonna korkeammalle?
RXRC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RXRC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.