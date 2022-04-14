RWA Index (MVRWA) -rahakkeen tokenomiikka
RWA Index (MVRWA) -rahakkeen tiedot
An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations.
Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
RWA Index (MVRWA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu RWA Index (MVRWA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
RWA Index (MVRWA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RWA Index (MVRWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MVRWA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MVRWA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MVRWA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MVRWA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.