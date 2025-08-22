Lisätietoja MVRWA-rahakkeesta

RWA Index – hinta (MVRWA)

Ei listattu

1MVRWA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.009
$1.009$1.009
-6.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen RWA Index (MVRWA) -hintakaavio
RWA Index (MVRWA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.003
24 h:n matalin
$ 1.087
24 h:n korkein

$ 1.003
$ 1.087
$ 1.33
$ 0.655191
-0.91%

-6.39%

-16.44%

-16.44%

RWA Index (MVRWA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.009. Viimeisen 24 tunnin aikana MVRWA on vaihdellut alimmillaan $ 1.003 ja korkeimmillaan $ 1.087 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MVRWA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.33, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.655191.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MVRWA on muuttunut -0.91% viimeisen tunnin aikana, -6.39% 24 tunnin aikana ja -16.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RWA Index (MVRWA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 173.42K
--
$ 173.42K
171.93K
171,932.744525618
RWA Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 173.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MVRWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 171.93K ja sen kokonaistarjonta on 171932.744525618. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 173.42K.

RWA Index (MVRWA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RWA Index – USD -hinta muuttui $ -0.068915515767084.
Viimeisten 30 päivän aikana RWA Index – USD -hinnan muutos oli $ -0.1348184431.
Viimeisten 60 päivän aikana RWA Index – USD -hinnan muutos oli $ +0.2367693166.
Viimeisten 90 päivän aikana RWA Index – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.068915515767084-6.39%
30 päivää$ -0.1348184431-13.36%
60 päivää$ +0.2367693166+23.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on RWA Index (MVRWA)

An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

RWA Index (MVRWA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

RWA Index-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RWA Index (MVRWA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RWA Index (MVRWA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RWA Index-rahakkeelle.

Tarkista RWA Index-rahakkeen hintaennuste nyt!

MVRWA paikallisiin valuuttoihin

RWA Index (MVRWA) -rahakkeen tokenomiikka

RWA Index (MVRWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MVRWA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RWA Index (MVRWA)”

Paljonko RWA Index (MVRWA) on arvoltaan tänään?
MVRWA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.009 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MVRWA-USD-parin nykyinen hinta?
MVRWA -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.009. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RWA Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MVRWA markkina-arvo on $ 173.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MVRWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MVRWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 171.93K USD.
Mikä oli MVRWA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MVRWA saavutti ATH-hinnaksi 1.33 USD.
Mikä oli MVRWA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MVRWA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.655191 USD.
Mikä on MVRWA-rahakkeen treidausvolyymi?
MVRWA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MVRWA tänä vuonna korkeammalle?
MVRWA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MVRWA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
