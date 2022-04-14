Ruglord ($RUG$) -rahakkeen tokenomiikka
Welcome to RUGLORD, the notorious deflationary meme project yeeting its way out crypto swamp and taking aim at scams & rug pulls, because someone has to...
As well as offering a moon shot investment opportunity, RUGLORD provides a free anti-rug service that leverages our team of inspectors and AI bots to investigate shady projects on your behalf. With $RUGLORD, your investment is safer than a steak pie at a vegan buffet, the only thing getting rugged is the doubt in your mind.
Join the Rugolution.
Ruglord ($RUG$) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $RUG$-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $RUG$-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät $RUG$-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $RUG$-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
