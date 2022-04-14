Ruff (RUFF) -rahakkeen tokenomiikka

Ruff (RUFF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ruff (RUFF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Ruff (RUFF) -rahakkeen tiedot

As an architecture combining block chain and internet of things (IoT), Ruff Chain includes a public chain for development as well as a distributed operating system. It extends the point-to-point network and consensus mechanism from the virtual to real world, and promotes the motion of atomic flow by information flow. RUFF Tokens, validated by virtual currency contracts, are placed in the Ruff Chain; they are the standards for incentivizing, consuming, and trading in the Ruff Chain community.

Virallinen verkkosivusto:
http://ruffchain.com/

Ruff (RUFF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ruff (RUFF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 215.64K
Kokonaistarjonta:
$ 1.84B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 940.50M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 421.89K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.168013
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00003964
Nykyinen hinta:
$ 0.00022929
Ruff (RUFF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ruff (RUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RUFF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RUFF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RUFF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RUFF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

