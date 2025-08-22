Lisätietoja ROVR-rahakkeesta

ROVR Network – hinta (ROVR)

Ei listattu

1ROVR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00968581
$0.00968581
+0.90%1D
USD
Reaaliaikainen ROVR Network (ROVR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:42:10 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00958589
$ 0.00958589$ 0.00958589
24 h:n matalin
$ 0.00968516
$ 0.00968516$ 0.00968516
24 h:n korkein

$ 0.00958589
$ 0.00958589$ 0.00958589

$ 0.00968516
$ 0.00968516$ 0.00968516

$ 0.02158741
$ 0.02158741$ 0.02158741

$ 0.00865958
$ 0.00865958$ 0.00865958

+0.08%

+0.95%

-1.37%

-1.37%

ROVR Network (ROVR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00968581. Viimeisen 24 tunnin aikana ROVR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00958589 ja korkeimmillaan $ 0.00968516 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROVR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02158741, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00865958.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROVR on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, +0.95% 24 tunnin aikana ja -1.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ROVR Network (ROVR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 96.86M
$ 96.86M$ 96.86M

121.85M
121.85M 121.85M

9,999,998,876.854296
9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296

ROVR Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.85M ja sen kokonaistarjonta on 9999998876.854296. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 96.86M.

ROVR Network (ROVR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ROVR Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ROVR Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004954398.
Viimeisten 60 päivän aikana ROVR Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0029977862.
Viimeisten 90 päivän aikana ROVR Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.95%
30 päivää$ -0.0004954398-5.11%
60 päivää$ -0.0029977862-30.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on ROVR Network (ROVR)

ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ROVR Network (ROVR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ROVR Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ROVR Network (ROVR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ROVR Network (ROVR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ROVR Network-rahakkeelle.

Tarkista ROVR Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROVR paikallisiin valuuttoihin

ROVR Network (ROVR) -rahakkeen tokenomiikka

ROVR Network (ROVR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROVR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ROVR Network (ROVR)”

Paljonko ROVR Network (ROVR) on arvoltaan tänään?
ROVR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00968581 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROVR-USD-parin nykyinen hinta?
ROVR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00968581. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ROVR Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROVR markkina-arvo on $ 1.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.85M USD.
Mikä oli ROVR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROVR saavutti ATH-hinnaksi 0.02158741 USD.
Mikä oli ROVR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROVR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00865958 USD.
Mikä on ROVR-rahakkeen treidausvolyymi?
ROVR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROVR tänä vuonna korkeammalle?
ROVR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROVR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:42:10 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

