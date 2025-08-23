Lisätietoja ROSIE-rahakkeesta

ROSIE-rahakkeen hintatiedot

ROSIE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ROSIE-rahakkeen tokenomiikka

ROSIE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Rosie the Robot-logo

Rosie the Robot – hinta (ROSIE)

Ei listattu

1ROSIE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Rosie the Robot (ROSIE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:34:09 (UTC+8)

Rosie the Robot (ROSIE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.32%

-8.41%

-8.41%

Rosie the Robot (ROSIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ROSIE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROSIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROSIE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.32% 24 tunnin aikana ja -8.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rosie the Robot (ROSIE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

--
----

$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K

998.71M
998.71M 998.71M

998,711,118.726621
998,711,118.726621 998,711,118.726621

Rosie the Robot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROSIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.71M ja sen kokonaistarjonta on 998711118.726621. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.44K.

Rosie the Robot (ROSIE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rosie the Robot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rosie the Robot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rosie the Robot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rosie the Robot – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.32%
30 päivää$ 0-8.16%
60 päivää$ 0+18.28%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rosie the Robot (ROSIE)

The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rosie the Robot (ROSIE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Rosie the Robot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rosie the Robot (ROSIE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rosie the Robot (ROSIE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rosie the Robot-rahakkeelle.

Tarkista Rosie the Robot-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROSIE paikallisiin valuuttoihin

Rosie the Robot (ROSIE) -rahakkeen tokenomiikka

Rosie the Robot (ROSIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROSIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rosie the Robot (ROSIE)”

Paljonko Rosie the Robot (ROSIE) on arvoltaan tänään?
ROSIE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROSIE-USD-parin nykyinen hinta?
ROSIE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rosie the Robot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROSIE markkina-arvo on $ 10.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROSIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROSIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.71M USD.
Mikä oli ROSIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROSIE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ROSIE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROSIE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ROSIE-rahakkeen treidausvolyymi?
ROSIE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROSIE tänä vuonna korkeammalle?
ROSIE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROSIE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:34:09 (UTC+8)

Rosie the Robot (ROSIE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.