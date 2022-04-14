RoOLZ (GODL) -rahakkeen tokenomiikka
RoOLZ (GODL) -rahakkeen tiedot
What is RoOLZ?
RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram.
As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users.
RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token.
$GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL.
The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads
How Many $GODL Tokens Are There in Circulation?
The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%).
Who Are the Founders of RoOLZ?
RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment.
Where Can I Buy $GODL?
$GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
RoOLZ (GODL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu RoOLZ (GODL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
RoOLZ (GODL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RoOLZ (GODL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GODL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GODL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GODL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GODL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
GODL-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne GODL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GODL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.