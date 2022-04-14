Ronda On Sui (RONDA) -rahakkeen tokenomiikka

Ronda On Sui (RONDA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ronda On Sui (RONDA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Ronda On Sui (RONDA) -rahakkeen tiedot

Ronda is a community-driven meme token designed to blend entertainment with financial opportunity. Built to go beyond just a fun digital asset, Ronda offers holders a unique way to engage with a vibrant crypto community while tapping into the potential of decentralized finance. The token aims to foster a lighthearted yet purposeful ecosystem where users can participate in exclusive events, access future benefits within the Ronda ecosystem, and potentially grow their holdings. Ronda’s mission is to bring people together in a lively community while supporting their financial journey in a playful and innovative way.

Virallinen verkkosivusto:
https://rondaonsui.com/

Ronda On Sui (RONDA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ronda On Sui (RONDA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 31.97K
$ 31.97K$ 31.97K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 31.97K
$ 31.97K$ 31.97K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0003992
$ 0.0003992$ 0.0003992
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000113
$ 0.00000113$ 0.00000113
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Ronda On Sui (RONDA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ronda On Sui (RONDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RONDA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RONDA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RONDA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RONDA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RONDA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RONDA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RONDA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.