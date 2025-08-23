Lisätietoja ROMEO-rahakkeesta

Ei listattu

1ROMEO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+7.20%1D
USD
Reaaliaikainen Romeo (ROMEO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:33:42 (UTC+8)

Romeo (ROMEO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.90%

+7.25%

+1.29%

+1.29%

Romeo (ROMEO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001513. Viimeisen 24 tunnin aikana ROMEO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001389 ja korkeimmillaan $ 0.00001527 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROMEO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00046287, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000992.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROMEO on muuttunut +0.90% viimeisen tunnin aikana, +7.25% 24 tunnin aikana ja +1.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Romeo (ROMEO) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Romeo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROMEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 798.29M ja sen kokonaistarjonta on 798286596.482911. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.19K.

Romeo (ROMEO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Romeo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Romeo – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000003046.
Viimeisten 60 päivän aikana Romeo – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000072297.
Viimeisten 90 päivän aikana Romeo – USD -hinnan muutos oli $ +0.000001138967991855248.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.25%
30 päivää$ +0.0000003046+2.01%
60 päivää$ +0.0000072297+47.78%
90 päivää$ +0.000001138967991855248+8.14%

Mikä on Romeo (ROMEO)

Romeo is a meme token on Solana, here to bring love to the Solana blockchain. Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo Romeo

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Romeo (ROMEO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Romeo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Romeo (ROMEO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Romeo (ROMEO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Romeo-rahakkeelle.

Tarkista Romeo-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROMEO paikallisiin valuuttoihin

Romeo (ROMEO) -rahakkeen tokenomiikka

Romeo (ROMEO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROMEO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Romeo (ROMEO)”

Paljonko Romeo (ROMEO) on arvoltaan tänään?
ROMEO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001513 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROMEO-USD-parin nykyinen hinta?
ROMEO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001513. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Romeo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROMEO markkina-arvo on $ 12.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROMEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROMEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 798.29M USD.
Mikä oli ROMEO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROMEO saavutti ATH-hinnaksi 0.00046287 USD.
Mikä oli ROMEO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROMEO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000992 USD.
Mikä on ROMEO-rahakkeen treidausvolyymi?
ROMEO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROMEO tänä vuonna korkeammalle?
ROMEO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROMEO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
