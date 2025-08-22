Lisätietoja RLB-rahakkeesta

Rollbit Coin-logo

Rollbit Coin – hinta (RLB)

Ei listattu

1RLB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.064198
$0.064198$0.064198
-4.10%1D
USD
Reaaliaikainen Rollbit Coin (RLB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:12:40 (UTC+8)

Rollbit Coin (RLB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.062778
$ 0.062778$ 0.062778
24 h:n matalin
$ 0.067536
$ 0.067536$ 0.067536
24 h:n korkein

$ 0.062778
$ 0.062778$ 0.062778

$ 0.067536
$ 0.067536$ 0.067536

$ 0.264358
$ 0.264358$ 0.264358

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-4.15%

+9.54%

+9.54%

Rollbit Coin (RLB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.064198. Viimeisen 24 tunnin aikana RLB on vaihdellut alimmillaan $ 0.062778 ja korkeimmillaan $ 0.067536 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RLB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.264358, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RLB on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, -4.15% 24 tunnin aikana ja +9.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rollbit Coin (RLB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 126.53M
$ 126.53M$ 126.53M

--
----

$ 126.54M
$ 126.54M$ 126.54M

1.96B
1.96B 1.96B

1,962,448,787.365734
1,962,448,787.365734 1,962,448,787.365734

Rollbit Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 126.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RLB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.96B ja sen kokonaistarjonta on 1962448787.365734. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 126.54M.

Rollbit Coin (RLB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rollbit Coin – USD -hinta muuttui $ -0.00278428120830954.
Viimeisten 30 päivän aikana Rollbit Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0157508059.
Viimeisten 60 päivän aikana Rollbit Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0402759377.
Viimeisten 90 päivän aikana Rollbit Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.00030125717345279.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00278428120830954-4.15%
30 päivää$ +0.0157508059+24.53%
60 päivää$ +0.0402759377+62.74%
90 päivää$ +0.00030125717345279+0.47%

Mikä on Rollbit Coin (RLB)

The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rollbit Coin (RLB) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Rollbit Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rollbit Coin (RLB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rollbit Coin (RLB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rollbit Coin-rahakkeelle.

Tarkista Rollbit Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

RLB paikallisiin valuuttoihin

Rollbit Coin (RLB) -rahakkeen tokenomiikka

Rollbit Coin (RLB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RLB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rollbit Coin (RLB)”

Paljonko Rollbit Coin (RLB) on arvoltaan tänään?
RLB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.064198 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RLB-USD-parin nykyinen hinta?
RLB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.064198. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rollbit Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RLB markkina-arvo on $ 126.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RLB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RLB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.96B USD.
Mikä oli RLB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RLB saavutti ATH-hinnaksi 0.264358 USD.
Mikä oli RLB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RLB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RLB-rahakkeen treidausvolyymi?
RLB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RLB tänä vuonna korkeammalle?
RLB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RLB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:12:40 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

