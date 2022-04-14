RoboFlux ($RFQ) -rahakkeen tokenomiikka
RoboFlux is an AI-driven crypto trading ecosystem designed to revolutionize how traders engage with decentralized markets. The platform combines advanced artificial intelligence, automated trading bots, and real-time analytics to empower both novice and professional traders. RoboFlux’s primary purpose is to simplify and enhance crypto trading by providing intelligent signals, customizable trading strategies, and automation that adapts to dynamic market conditions. Through AI-powered decision-making, RoboFlux helps users minimize risks and maximize potential gains, whether they are trading manually or leveraging bots. In addition to trading tools, RoboFlux aims to build a supportive community where traders can access educational resources, share strategies, and stay ahead in the fast-moving crypto space. The utility of RoboFlux comes from its AI insights, bot integrations, and ability to execute trades seamlessly across multiple decentralized exchanges, making it a comprehensive solution for modern crypto traders.
RoboFlux ($RFQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RoboFlux ($RFQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $RFQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $RFQ-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.