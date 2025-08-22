Lisätietoja BANKS-rahakkeesta

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:41:48 (UTC+8)

Rob Banks (BANKS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Rob Banks (BANKS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BANKS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BANKS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BANKS on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -5.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rob Banks (BANKS) -rahakkeen markkinatiedot

Rob Banks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 899.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BANKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00B ja sen kokonaistarjonta on 21000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 899.39K.

Rob Banks (BANKS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rob Banks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rob Banks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rob Banks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rob Banks – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.16%
30 päivää$ 0+28.86%
60 päivää$ 0-32.93%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rob Banks (BANKS)

Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rob Banks (BANKS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Rob Banks-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rob Banks (BANKS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rob Banks (BANKS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rob Banks-rahakkeelle.

Tarkista Rob Banks-rahakkeen hintaennuste nyt!

BANKS paikallisiin valuuttoihin

Rob Banks (BANKS) -rahakkeen tokenomiikka

Rob Banks (BANKS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BANKS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rob Banks (BANKS)”

Paljonko Rob Banks (BANKS) on arvoltaan tänään?
BANKS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BANKS-USD-parin nykyinen hinta?
BANKS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rob Banks-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BANKS markkina-arvo on $ 899.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BANKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BANKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00B USD.
Mikä oli BANKS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BANKS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BANKS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BANKS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BANKS-rahakkeen treidausvolyymi?
BANKS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BANKS tänä vuonna korkeammalle?
BANKS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BANKS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Rob Banks (BANKS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

