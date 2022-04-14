Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikka

Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Roastmaster9000 (RM9000) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tiedot

Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you’re tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain

Virallinen verkkosivusto:
https://roastmaster9000.com/

Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 70.41K
Kokonaistarjonta:
$ 999.98M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.98M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 70.41K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00912136
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RM9000-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RM9000-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RM9000-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RM9000-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RM9000-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RM9000-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RM9000-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.