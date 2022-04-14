Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikka
Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tiedot
Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you’re tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain
Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Roastmaster9000 (RM9000) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RM9000-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RM9000-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RM9000-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RM9000-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.