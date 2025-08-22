Lisätietoja RIZZYEAR-rahakkeesta

Rizzyear-logo

Rizzyear – hinta (RIZZYEAR)

Ei listattu

1RIZZYEAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00021004
$0.00021004$0.00021004
+33.30%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Rizzyear (RIZZYEAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:24:29 (UTC+8)

Rizzyear (RIZZYEAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00371607
$ 0.00371607$ 0.00371607

$ 0
$ 0$ 0

+7.51%

+33.36%

+75.52%

+75.52%

Rizzyear (RIZZYEAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RIZZYEAR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RIZZYEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00371607, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RIZZYEAR on muuttunut +7.51% viimeisen tunnin aikana, +33.36% 24 tunnin aikana ja +75.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rizzyear (RIZZYEAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 193.43K
$ 193.43K$ 193.43K

--
----

$ 193.43K
$ 193.43K$ 193.43K

920.89M
920.89M 920.89M

920,885,873.8275853
920,885,873.8275853 920,885,873.8275853

Rizzyear-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 193.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RIZZYEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 920.89M ja sen kokonaistarjonta on 920885873.8275853. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 193.43K.

Rizzyear (RIZZYEAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rizzyear – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Rizzyear – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rizzyear – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rizzyear – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+33.36%
30 päivää$ 0+395.46%
60 päivää$ 0+1,121.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rizzyear (RIZZYEAR)

$Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what’s possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rizzyear (RIZZYEAR) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Rizzyear-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rizzyear (RIZZYEAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rizzyear (RIZZYEAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rizzyear-rahakkeelle.

Tarkista Rizzyear-rahakkeen hintaennuste nyt!

RIZZYEAR paikallisiin valuuttoihin

Rizzyear (RIZZYEAR) -rahakkeen tokenomiikka

Rizzyear (RIZZYEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RIZZYEAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rizzyear (RIZZYEAR)”

Paljonko Rizzyear (RIZZYEAR) on arvoltaan tänään?
RIZZYEAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RIZZYEAR-USD-parin nykyinen hinta?
RIZZYEAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rizzyear-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RIZZYEAR markkina-arvo on $ 193.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RIZZYEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RIZZYEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 920.89M USD.
Mikä oli RIZZYEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RIZZYEAR saavutti ATH-hinnaksi 0.00371607 USD.
Mikä oli RIZZYEAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RIZZYEAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RIZZYEAR-rahakkeen treidausvolyymi?
RIZZYEAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RIZZYEAR tänä vuonna korkeammalle?
RIZZYEAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RIZZYEAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.