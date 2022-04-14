RivusDAO (RIVUS) -rahakkeen tokenomiikka
RivusDAO (RIVUS) -rahakkeen tiedot
RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector.
RivusDAO (RIVUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu RivusDAO (RIVUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
RivusDAO (RIVUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RivusDAO (RIVUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RIVUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIVUS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RIVUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIVUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.