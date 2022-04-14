Riser (RIS) -rahakkeen tokenomiikka
Riser (RIS) -rahakkeen tiedot
A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment.
Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city.
Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes:
-
Purchase of Metarise city land plots
-
Rental of Metarise city land plots
-
Usage inside Metarise space
-
Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace
-
Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city
The currency for an all encompassing marketplace for:
-
Purchasing/selling goods/items
-
Purchasing/selling services
-
Fundraising
-
Charitable activities
Riser (RIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Riser (RIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Riser (RIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Riser (RIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
RIS-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne RIS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RIS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.