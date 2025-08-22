Lisätietoja RLUSD-rahakkeesta

RLUSD-rahakkeen hintatiedot

RLUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RLUSD-rahakkeen tokenomiikka

RLUSD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Ripple USD-logo

Ripple USD – hinta (RLUSD)

Ei listattu

1RLUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999238
$0.999238$0.999238
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ripple USD (RLUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:15:08 (UTC+8)

Ripple USD (RLUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999081
$ 0.999081$ 0.999081
24 h:n matalin
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h:n korkein

$ 0.999081
$ 0.999081$ 0.999081

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 0.962292
$ 0.962292$ 0.962292

-0.03%

-0.05%

-0.05%

-0.05%

Ripple USD (RLUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999293. Viimeisen 24 tunnin aikana RLUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.999081 ja korkeimmillaan $ 1.001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RLUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.073, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.962292.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RLUSD on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -0.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ripple USD (RLUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 666.24M
$ 666.24M$ 666.24M

--
----

$ 666.24M
$ 666.24M$ 666.24M

666.74M
666.74M 666.74M

666,743,148.84
666,743,148.84 666,743,148.84

Ripple USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 666.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RLUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 666.74M ja sen kokonaistarjonta on 666743148.84. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 666.24M.

Ripple USD (RLUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ripple USD – USD -hinta muuttui $ -0.0005556399000195.
Viimeisten 30 päivän aikana Ripple USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004794607.
Viimeisten 60 päivän aikana Ripple USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005713957.
Viimeisten 90 päivän aikana Ripple USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006201755621149.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005556399000195-0.05%
30 päivää$ -0.0004794607-0.04%
60 päivää$ -0.0005713957-0.05%
90 päivää$ -0.0006201755621149-0.06%

Mikä on Ripple USD (RLUSD)

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ripple USD (RLUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ripple USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ripple USD (RLUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ripple USD (RLUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ripple USD-rahakkeelle.

Tarkista Ripple USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

RLUSD paikallisiin valuuttoihin

Ripple USD (RLUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Ripple USD (RLUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RLUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ripple USD (RLUSD)”

Paljonko Ripple USD (RLUSD) on arvoltaan tänään?
RLUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999293 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RLUSD-USD-parin nykyinen hinta?
RLUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999293. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ripple USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RLUSD markkina-arvo on $ 666.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RLUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RLUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 666.74M USD.
Mikä oli RLUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RLUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.073 USD.
Mikä oli RLUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RLUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.962292 USD.
Mikä on RLUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
RLUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RLUSD tänä vuonna korkeammalle?
RLUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RLUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:15:08 (UTC+8)

Ripple USD (RLUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.