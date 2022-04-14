Ripio Credit Network (RCN) -rahakkeen tokenomiikka

Ripio Credit Network (RCN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ripio Credit Network (RCN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Ripio Credit Network (RCN) -rahakkeen tiedot

RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets.

The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place.

RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.

Virallinen verkkosivusto:
https://rcn.market/
Valkoinen paperi:
https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md

Ripio Credit Network (RCN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ripio Credit Network (RCN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 188.19K
$ 188.19K
Kokonaistarjonta:
$ 999.94M
$ 999.94M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 530.85M
$ 530.85M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 354.48K
$ 354.48K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.525707
$ 0.525707
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00035447
$ 0.00035447

Ripio Credit Network (RCN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ripio Credit Network (RCN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RCN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RCN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RCN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RCN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RCN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RCN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RCN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.