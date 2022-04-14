Rina By Arc (RINA) -rahakkeen tokenomiikka
Rina By Arc (RINA) -rahakkeen tiedot
Rina is an advanced AI Agent built on the Rig (ARC) framework, offering seamless integration and efficient operation across major platforms, including Twitter, Telegram, and Discord. It is designed to provide dynamic social interaction capabilities, making it highly adaptable for diverse online environments. Additionally, Rina features an innovative function powered by Heuris to generate custom images for tweets, enhancing creativity, engagement, and communication.
Rina By Arc (RINA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Rina By Arc (RINA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Rina By Arc (RINA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Rina By Arc (RINA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RINA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RINA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RINA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RINA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
RINA-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne RINA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RINA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.